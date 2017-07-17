Вальверде: "Доволен командой, которую получил в свое распоряжение"

Новоиспеченный главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал оценку своей команде.

"Возможное усиление команды? Я не думаю, что это место для обсуждения игроков, которые не являются футболистами нашей команды. Мы должны быть настороже ко всему, что происходит на трансферном рынке, но у нас уже имеется отличный состав. Я доволен командой, которую я получил в свое распоряжение", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" AS.

Напомним, Вальверде высказался о своих трансферных предпочтениях. | soccernews.ru