Вальверде: "Думаю, "Барселону" больше никто не покинет зимой"

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Вальверде: "Думаю, "Барселону" больше никто не покинет зимой"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился информацией касательно трансферных планов клуба.

"Аленья перебрался в "Бетис". Я не ожидал, что это случится так быстро, однако у него была возможность уйти из-за опции в его контракте. Нас покинул один футболист, но я думаю, нас больше никто не покинет зимой.

Видаль? В переговорах постоянно возникают спорные моменты. Проблема будет улажена внутри клуба. Мы продолжаем общаться с Артуро, он вообще не изменился. Нет никаких проблем.

Травма Артура? Это плохо. Будем наблюдать за его восстановлением. Не хотелось бы, чтобы было так, как в прошлом году. Он очень нужен команде", - приводит слова Вальверде As.

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