Вальверде: "Думаю, "Барселону" больше никто не покинет зимой"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился информацией касательно трансферных планов клуба.
"Аленья перебрался в "Бетис". Я не ожидал, что это случится так быстро, однако у него была возможность уйти из-за опции в его контракте. Нас покинул один футболист, но я думаю, нас больше никто не покинет зимой.
Видаль? В переговорах постоянно возникают спорные моменты. Проблема будет улажена внутри клуба. Мы продолжаем общаться с Артуро, он вообще не изменился. Нет никаких проблем.
Травма Артура? Это плохо. Будем наблюдать за его восстановлением. Не хотелось бы, чтобы было так, как в прошлом году. Он очень нужен команде", - приводит слова Вальверде As.
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|Команда
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|О
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|18
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|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|19
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10