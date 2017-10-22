Вальверде: "Думаю, гол Деулофеу был крайне сомнительным"

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Вальверде: "Думаю, гол Деулофеу был крайне сомнительным"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о голе Жерара Деулофеу в матче с "Малагой" (2:0).

"Честно говоря, с тренерский скамьи было плохо видно, но, судя по протестам футболистов "Малаги", думаю, гол был крайне сомнительным. Деулофеу сегодня меньше обыгрывал один в один, чем в матче с "Олимпиакосом" - приводит слова Вальверде Football Espana.

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Малага". | http://soccernews.ru

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