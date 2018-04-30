Вальверде: "Думаю, мы были лучшими на протяжении сезона"

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Вальверде: "Думаю, мы были лучшими на протяжении сезона"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал выигрыш чемпионского титула Ла Лиги своей командой.

"Я считаю Ла Лигу самым трудным соревнованием, потому что в кубке страны и других турнирах на выбывание из-за одного плохого дня можно завершить борьбу за трофей. В чемпионате же необходима стабильность результатов.

Когда стремишься к чему-то на протяжении всего сезона, говоришь: "Наконец!". В конце концов, Ла Лига - очень длинный турнир, в нем необходимо пройти через осень и жестокую зиму - и мы прошли через все это. Мы действительно очень хотели выиграть чемпионат с самого начала и мы преуспели в этом, и я думаю, что мы были лучшими.

Я впервые выиграл чемпионат в Испании, до этого я выиграл три раза в Греции. Мы очень рады, что выиграли лигу, и было бы уникально, чтобы в конце сезона мы остались непобедимыми", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Депортиво" со счетом 4:2. | soccernews.ru

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