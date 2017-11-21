Вальверде: "Думаю, мы увидим лучший "Ювентус" в матче с "Барселоной"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассуждает о предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"Думаю, мы увидим лучший "Ювентус". Туринцы очень опасны на своём стадионе, они здорово играют при поддержке родных болельщиков. "Ювентус" создает множество моментов и ему нужна победа. Нас ждёт трудный матч, но мы выложимся на все сто процентов.

"Юве" постарается как можно быстрее отыграться за воскресное поражение в матче с "Сампдорией". Мы же попытаемся превзойти соперника по голевым моментам и забить больше, чем они. Будет интересно - обе команды любят играть с мячом. Что касается Дибалы, то у "Ювентуса" много классных игроков: Пьянич, Игуаин, Куадрадо… Мы должны хорошо сыграть в обороне. Победа в Лиге чемпионов? Пока я думаю только о выходе из группы", - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится 22 ноября и начнется в 22:45 мск.

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