Вальверде еще ни разу не удалось обыграть Симеоне в качестве тренера

Наставнику каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде еще ни разу не удалось обыграть своего коллегу из мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в качестве тренера.

Так, всего друг против друга команды двух специалистов встречались 11 раз. В этих играх подопечным Вальверде, коими были игроки "Валенсии" и "Атлетика", удалось лишь дважды сыграть вничью, проиграв все остальные встреч.

Отметим, что уже в ближайшую субботу Вальверде попробует одержать свою первую победу над Симеоне.

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