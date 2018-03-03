Вальверде еще ни разу в тренерской карьере не обыгрывал Симеоне

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Вальверде еще ни разу в тренерской карьере не обыгрывал Симеоне

Завтра состоится матч между "Барселоной" и "Атлетико".

Отмечается, что наставник каталонцев Эрнесто Вальверде, так и не смог одолеть тренера "матрасников" Диего Симеоне в своей карьере.

Они встречались 12 раз в Примере, 4 раза команды Вальверде сыграли вничью и 8 раз проиграли.

Напомним, что до "Барселоны" Вальверде возглавлял "Атлетик" из Бильбао, "Валенсию", "Вильярреал" и "Эспаньол".

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