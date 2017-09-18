Вальверде: "Есть несколько игроков, которых можно использовать в качестве альтернативы Дембеле"
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде раскрыл свои планы относительно того, кем он планирует заменить травмированного вингера своей команды Усмана Дембеле.
"У нас для этого есть несколько игроков - Жерар Деулофеу, Алейш Видаль, Денис Суарес, Андре Гомеш. Мы будем искать альтернативы, и, возможно, мы попробуем на этой позиции кого-то из второй команды", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.
Напомним, Дембеле на инвалидной коляске уже отправился на операцию в Финляндию. | soccernews.ru
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