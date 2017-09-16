Вальверде: "Это было испытание для нас"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над "Хетафе" в сегодняшнем матче Ла Лиги.

" Соперник играл очень плотно, агрессивно и уверенно, к тому же поле было очень сухим. Этот матч был для нас испытанием. Нам было трудно добраться до ворот соперника, мы не играли быстро, поле этому тоже не способствовало. Мы не могли преодолеть оборону соперника, мы бились о стену и не могли пройти дальше. Забитые же голы должны добавить уверенности Суаресу и Паулиньо ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" обнародовала официальное сообщение по травме Дембеле. | soccernews.ru