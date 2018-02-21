Вальверде: "Это хороший результат"
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".
"В матче было столкновение разных стилей. Мы хотели владеть мячом, а соперник пытался удивить нас давлением. Мы играли достаточно хорошо, но пропустили гол. Соперник хорошо защищался, что затрудняло нам игру. Во втором тайме нам не хватало качественных голевых моментов, но мы продолжали оказывать давление и в итоге забили гол. Это хороший результат", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.
Напомним, сам матч между "Челси" и "Барселоной" завершился вничью. | soccernews.ru
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