Вальверде: "Главное, в чем мы можем ошибиться, это решить, что мы уже в полуфинале"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую игру против "Ромы".

"Завтра они будут играть еще интенсивнее, потому, что когда пытаешься догнать, нужно забить первый гол. Думаю, такой и будет их цель. И мы должны быть настороже. Я всегда думаю, что мы можем проиграть, так же, как всегда думаю, что можем победить. В плане голов многое сложилось в нашу пользу в первом матче, но у них хорошие футболисты и мы должны быть готовы.

Мы не должны думать, что уже выиграли. Мы должны играть, как при счете 0:0, и нацеливаться на победу. У меня нет головокружений от успехов и я не загадываю дальше следующего матча. Главное, в чем мы можем ошибиться, это решить, что мы уже в полуфинале. Но избытка уверенности мы не чувствуем" - приводит слова Вальверде сайта УЕФА.

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