Вальверде готов на безумный поступок ради возвращения Неймара

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Вальверде готов на безумный поступок ради возвращения Неймара

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, на что он готов ради возвращения в каталонский клуб Неймара, который прошлым летом за рекордные 222 миллиона евро перешёл в ПСЖ.

"Что я сделаю, если Неймар вернётся? Двойное сальто! Посмотрим, что произойдёт в будущем. Не хочу пока говорить об этом" - цитирует Вальверде Sport.es.

Ранее стало известно, что Неймар не может адаптироваться к жизни в Париже. | http://soccernews.ru

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