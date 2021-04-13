Вальверде готов сыграть с "Ливерпулем" на уколах
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Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
По информации Marca, 22-летний футболист получил незначительное повреждение во время субботнего Эль Класико, однако он готов сыграть на уколах.
Сообщается, что инъекции помогут уругвайцу избавиться от болевых ощущений, однако повысится риск усугубить травму.
Матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится в среду в 22:00 мск. В первой встрече мадридцы выиграли со счётом 3:1.
Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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