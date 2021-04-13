Вальверде готов сыграть с "Ливерпулем" на уколах

Теги реал мадридливерпульфедерико вальвердетравмы

Вальверде готов сыграть с "Ливерпулем" на уколах

Фото Pinterest

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

По информации Marca, 22-летний футболист получил незначительное повреждение во время субботнего Эль Класико, однако он готов сыграть на уколах.

Сообщается, что инъекции помогут уругвайцу избавиться от болевых ощущений, однако повысится риск усугубить травму.

Матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится в среду в 22:00 мск. В первой встрече мадридцы выиграли со счётом 3:1.

Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов