Вальверде готовит замену для Иньесты и Ракитича

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде уже готовит замену для ведущих полузащитников своей команды Андреса Иньесты и Ивана Ракитича.

Как информирует испанская пресса, в следующем сезоне наставник "сине-гранатовых" планирует сделать ставку на более молодых исполнителей. В частности, он рассчитывает, что первого в "Барсе" должен будет заменить Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля", а второго - Леон Горетцка из гельзенкирхенского "Шальке".

Напомним, "Барселона" не утратила интерес к Ди Марии. | soccernews.ru