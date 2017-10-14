Вальверде: "Гризманн может вписаться в любую команду"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о слухах, которые связывают его клуб с форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

"Гризманн в "Барселоне"? Он - великий игрок, в этом можно убедиться уже сегодня. С его уровнем игры он может вписаться в любую команду, но сейчас он играет в "Атлетико", и мы должны уважать это ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" fichajes.com.

Напомним, Вальверде высказался о продлении контракта с Иньестой. | soccernews.ru