Вальверде: "Гризманн - отличный игрок, которого нет в нашей команде"

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

Вальверде: "Гризманн - отличный игрок, которого нет в нашей команде"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде восхищается игрой нападающего "Атлетико" Антуана Гризманн.

"Гризманн - отличный игрок, которого нет в нашей команде. Тем не менее, мне нравятся игроки, которые уже есть в составе "Барселоны". Класико в полдень в субботу? Это необычный день, накануне Рождества, и я думаю, что это хорошее расписание", - сказал он. 

Читайте: Бартомеу пообедал с родителями Гризманна | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов