Вальверде: "Гризманн - отличный игрок, которого нет в нашей команде"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде восхищается игрой нападающего "Атлетико" Антуана Гризманн.

"Гризманн - отличный игрок, которого нет в нашей команде. Тем не менее, мне нравятся игроки, которые уже есть в составе "Барселоны". Класико в полдень в субботу? Это необычный день, накануне Рождества, и я думаю, что это хорошее расписание", - сказал он.

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