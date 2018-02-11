Вальверде: "Хетафе" это очень неудобный соперник для "Барселоны"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (0:0).

"Я недоволен этим результатом. Впрочем в футболе подобное порой случается. Нам не хватало искры в атаке. Соперник играл в свой футбол, часто фолил в центре поля и ломал нашу целостность в игре. "Хетафе" это очень неудобный соперник для нас. Быть может, нам не хватило свежести.

Игра Мины и Диня в центре обороны? Я ими доволен. У них была непростая задача, но они справились.

Теперь у нас есть неделя, чтобы отдохнуть перед следующим матчем, а после этого нас ожидает Лига Чемпионов. Я думаю о встрече с "Челси" с самого момента жеребьевки", - приводит слова Вальверде El Chiringuito TV‏.

После этого матча "Барселона" по-прежнему лидирует в Ла Лиге, но ее отрыв от "Атлетико" сократился до семи очков.

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