Вальверде: "Хетафе" попытается удивить "Барселону" ее зеркальной копией"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о завтрашнем матче своей команды в рамках Ла Лиги против "Хетафе".

" Это будет первый случай, когда "Барса" встретится с тренером, который попытается захватить инициативу и удивить нас зеркальной копией нашего стиля. Это будет трудный матч для нас ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" начала строить планы на зимнее трансферное окно. | soccernews.ru