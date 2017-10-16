Вальверде хочет подписать бывшего хавбека "Реала"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет подписать бывшего полузащитника мадридского "Реала".

Так, по сведениям Diario Gol, в качестве возможного усиления состава техническим секретарем "сине-гранатовых" Робертом Фернандесом было предложено наставнику команды подписать хавбека лондонского "Арсенала" Месута Озила. Ответ Вальверде по игроку сборной Германии, контракт которого с "канонирами" истекает следующим летом, оказался утвердительным.

Напомним, Вальверде заинтересован в подписании двух хавбеков "Манчестер Юнайтед".