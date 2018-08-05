Вальверде хочет подписать еще двух игроков

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде, несмотря на активность своего клуба на трансфером рынке, хочет подписать еще двух игроков в свою команду.

Так ,по сведениям sport.es, наставник "сине-гранатовых" желает заполучить в ряды своих подопечных еще одного крайнего защитника и футболиста в середину поля.

Текущим летом "Барселона" уже подписала бека Клемана Лангле, полузащитника Артура, вингера Малкома и достигла соглашения по трансферу хавбека Артуро Видаля.

Напомним, испанская пресса припомнила Артуро Видалю его слова о Месси. | soccernews.ru