Вальверде хочет подписать еще двух игроков

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде хочет подписать еще двух игроковГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде, несмотря на активность своего клуба на трансфером рынке, хочет подписать еще двух игроков в свою команду.

Так ,по сведениям sport.es, наставник "сине-гранатовых" желает заполучить в ряды своих подопечных еще одного крайнего защитника и футболиста в середину поля.

Текущим летом "Барселона" уже подписала бека Клемана Лангле, полузащитника Артура, вингера Малкома и достигла соглашения по трансферу хавбека Артуро Видаля.

Напомним,  испанская пресса припомнила Артуро Видалю его слова о Месси. | soccernews.ru

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