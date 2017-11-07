Вальверде хочет подписать трех игроков общей стоимостью порядка 300 миллионов евро

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет подписать в свою команду трех игроков общей стоимостью порядка 300 миллионов евро.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" уведомил руководство своего клуба о том, что он желает видеть своими подопечными форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, чья стоимость равняется 100 миллионам евро, полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который может обойтись в 130-150 миллионов евро, и защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта, который оценивается в 60 миллионов евро.

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