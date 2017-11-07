Вальверде хочет подписать трех игроков общей стоимостью порядка 300 миллионов евро

Теги барселонаэрнесто вальвердеантуан гризманнкоутиньоэмерик ляпорт

Вальверде хочет подписать трех игроков общей стоимостью порядка 300 миллионов евроГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет подписать в свою команду трех игроков общей стоимостью порядка 300 миллионов евро.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" уведомил руководство своего клуба о том, что он желает видеть своими подопечными форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, чья стоимость равняется 100 миллионам евро, полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который может обойтись в 130-150 миллионов евро, и защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта, который оценивается в 60 миллионов евро.

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