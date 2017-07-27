Вальверде хочет завершить работу на трансферном рынке в течение ближайших полутора недель

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Вальверде хочет завершить работу на трансферном рынке в течение ближайших полутора недельГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет, чтобы клуб завершил свою работу на трансферном рынке в течение ближайших полутора недель.

Как информирует sport.es, наставник "сине-гранатовых" выразил желание укомплектовать свою команду новыми игроками за неделю до того, как его подопечным придется сыграть свой первый официальный матч нового сезона в рамках Суперкубка Испании против мадридского "Реала".

Напомним, Бартомеу ответил на критику Хави. | soccernews.ru

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