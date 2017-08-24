Вальверде: "Хотел бы иметь команду, которая бы соответствовала предъявляемым требованиям"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о ситуации с подписанием новых игроков его клубом.

"Я хотел бы иметь команду, которая бы соответствовала требованиям, предъявляемым к нам. Я верю, что все будет хорошо", - приводит слова 53-летнего наставника "сине-гранатовых" ESPN FC.

Напомним, "Барселона" готовится сделать четвертое предложение по Коутиньо. | soccernews.ru