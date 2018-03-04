Вальверде и Симеоне определились со стартовыми составами "Барселоны" и "Атлетико"

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Вальверде и Симеоне определились со стартовыми составами "Барселоны" и "Атлетико"Главные тренеры каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико" Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне определились со стартовыми составами своих команд на их сегодняшний очный матч Ла Лиги.

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Роберто, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Коутиньо, Месси, Л. Суарес.

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Врсалько, Ф. Луис, Тейе, Габи, Сауль, Коке, Гризманн, Д. Коста.

Не пропустите: превью к матчу "Барселона" - "Атлетико". | soccernews.ru

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