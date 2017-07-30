Вальверде: "Игра с "Реалом" отсылает нас к матчам за Суперкубок Испании"

Теги барселонаэрнесто вальвердереал мадрид

Вальверде: "Игра с "Реалом" отсылает нас к матчам за Суперкубок Испании"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча против "Реала" (3:2) на Международном кубке чемпионов.

"Мы отлично вошли в игру, имели множество моментов, доминировали и могли еще увеличить счет. Я доволен тем, как мы играли. Эта игра отсылает нас к матчам за Суперкубок Испании, но мы знаем, что там все будет по-другому.

Матч не был товарищеским. Я рад, что футболисты правильно отнеслись к этой игре, доволен готовностью игроков, несмотря на жару и влажность. У нас футболисты высокого уровня, особенно Месси, он исключительный игрок. В перспективе в этом сезоне мы можем выиграть все турниры" - приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Барселона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов