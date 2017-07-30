Вальверде: "Игра с "Реалом" отсылает нас к матчам за Суперкубок Испании"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча против "Реала" (3:2) на Международном кубке чемпионов.

"Мы отлично вошли в игру, имели множество моментов, доминировали и могли еще увеличить счет. Я доволен тем, как мы играли. Эта игра отсылает нас к матчам за Суперкубок Испании, но мы знаем, что там все будет по-другому.

Матч не был товарищеским. Я рад, что футболисты правильно отнеслись к этой игре, доволен готовностью игроков, несмотря на жару и влажность. У нас футболисты высокого уровня, особенно Месси, он исключительный игрок. В перспективе в этом сезоне мы можем выиграть все турниры" - приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

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