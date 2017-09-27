Вальверде: "Иньеста - это фундаментальный для "Барселоны" игрок"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде оценил значимость капитана своей команды Андреса Иньесты для клуба.

"Он является для нас фундаментальным игроком, поэтому он играет так много игр. Было бы ложью заявить, что мы не нуждаемся в нем, когда он не играет. Он является дирижером нашей игры, и он делал это на протяжении всей своей карьеры, он был одним из плеймейкеров команды. Он был, есть и будет очень важной частью команды, и, без сомнения, он сыграет еще много матчей", - цитирует наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Вальверде высказался о методах нейтрализации Месси. | soccernews.ru