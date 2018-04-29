Вальверде: "Иньеста - незаменимый игрок"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде оценил значимость своего капитана Андреса Иньесты для команды.

" Я говорил с Иньестой, но это наше внутреннее дело, детали которого я не раскрою. Оно принадлежит к сфере частной жизни. Это незаменимый игрок. Сложно надеяться на то , что мы сможем найти ему замену . Когда игрок такого уровня уходит, ему сложно найти альтернативу. Другого такого игрока нет ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, Гвардиола раскрыл планы на будущее Иньесты. | soccernews.ru