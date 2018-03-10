Вальверде: "Иньеста тренируется отдельно от общей группы"

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Вальверде: "Иньеста тренируется отдельно от общей группы"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о том, как идет Андреса Иньесты после травмы.

"Сейчас Иньеста тренируется отдельно от общей группы. Надеюсь, что вскоре он догонит нас и сможет играть. Андрес - уникальный игрок. Сейчас, к сожалению, небольшие повреждения есть у Коутиньо, Андре Гомеша, Дениса Суареса. Посмотрим, что будет дальше.

Дембеле? Посмотрим, сыграет ли он. Но он тот футболист, от которого мы ожидаем многого. Ему всего 20 лет, со временем он обретёт себя. Это вопрос опыта", - сказал он.

10 марта "Барселона" сыграет с "Малагой. | http://soccernews.ru

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