Вальверде: "Из уважения к "Ливерпулю" ничего не скажу о Коутиньо"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о возможном приобретении его клубом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Об этом сказано очень много. Коутиньо - игрок другой команды. Конечно же, он - хороший игрок. Мы не знаем, что произойдет, но те, кто мне нравится больше всего - это мои игроки. Посмотрим, что произойдет. Мне больше нечего добавить. Он - не один из наших игроков, он находится в другом клубе. Из уважения к "Ливерпулю" я ничего не скажу о Коутиньо", - цитирует наставника "сине-гранатовых" le10sport.

Напомним, "Ливерпуль" уже провел переговоры по замене для Коутиньо. | soccernews.ru