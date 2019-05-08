Вальверде: "Как главный тренер я должен взять на себя ответственность за произошедшее"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что думает о поражении своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (4:0).

"Я думаю, что как главный тренер я должен взять на себя ответственность за то, что произошло. Нам очень больно. Особенно тем, кто переживает это второй год подряд", - сказал Вальверде.

Первый матч команд на "Камп Ноу" закончился победой "Барселоны" (3:0).

В финале "Ливерпуль" встретится с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм", матч которых состоится сегодня, 8 мая.

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