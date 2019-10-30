Вальверде: "Каждый раз, когда Месси касается мяча, происходит что-то особенное"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча Примеры с "Вальядолидом" (5:1), отметив игру капитана команды Лионеля Месси, который забил два гола в этой встрече и сделал два ассиста. Об этом сообщает Marca.

"Что еще можно о нем сказать? Нет слов. Он всегда может заявить о себе, независимо от того, какой матч.

Он обладает несравненным талантом. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит что-то особенное", - сказал Вальверде.

"Барселона" с 22 баллами возглавляет турнирную таблице Примеры. На счету Месси 4 гола и 4 ассиста в 5 матчах чемпионата.

Читайте также: "Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом". | http://soccernews.ru