Вальверде: "Команда строится не из 11 игроков, а из всего коллектива"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде расхвалил свою команду после игры Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (3:0).

"Команда строится не из 11 игроков, а из всего коллектива. И пусть не сомневаются, что все футболисты нашей команды будут выходить на поле. Когда я сказал, что будут играть лучшие, то имел в виду матч с "Ювентусом", - отметил он. | http://soccernews.ru