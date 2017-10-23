Вальверде: "Коутиньо? Если у "Барселоны" и будут зимние трансферы, то я не хотел бы говорить об этом"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб может купить в январе бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо? Если у "Барселоны" и будут зимние трансферы, то я не хотел бы говорить об этом. И не важно, будет это Коутиньо или кто-то еще. Сейчас я рассчитываю в качестве усиления на имеющихся молодых игроков – Аленью, Арнаису, Ориоля Бускетса", – приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что руководство "Ливерпуля" согласилось отпустить Коутиньо в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

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