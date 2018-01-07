Вальверде: "Коутиньо может многое дать "Барселоне"

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Вальверде: "Коутиньо может многое дать "Барселоне"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал переход в команду бразильского полузащитнику Филиппе Коутиньо, а также дал оценку матчу 18-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (3:0).

"Коутиньо может многое дать нашей команде. Он может забивать мячи, отдавать голевые пасы, а также помогать обороне. Это важный трансфер для "Барселоны". Надеюсь, что Филиппе быстро адаптируется, так как хорошие футболисты всегда быстро осваиваются в новых командах.

Дембеле сегодня сыграл хорошо, но мы ждем от него большего. Пока что все удачно складывается для нас в Ла Лиге. Но такой клуб, как "Барселона" должен побеждать всегда", - цитирует Вальверде El Chiringuito TV.

Напомним, что "Барселона" лидирует в Примере и на девять очков опережает идущий вторым "Атлетико".

Не пропустите: "Барселона" представит Коутиньо 8 января. | http://soccernews.ru

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