Вальверде: "Ла Лига является приоритетом для "Барселоны", но мы не забываем и о Кубке Короля"

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Вальверде: "Ла Лига является приоритетом для "Барселоны", но мы не забываем и о Кубке Короля"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о целях команды во второй части сезона.

"Ла Лига является для нас приоритетом, но мы не забываем и о Кубке Короля. Мы хотим победить в каждом соревновании, но именно чемпионат Испании покажет, насколько ты был хорош в течение целого года. Успех в той же Лиге чемпионов может зависеть от каких-нибудь хорошо проведенных пяти минут", - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что в данный момент "Барселона" лидирует в Ла Лиги с 8-очковым отрывом от "Атлетико" и имеет матч в запасе.

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