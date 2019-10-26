Вальверде летом покинет "Барселону"

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Вальверде летом покинет "Барселону"

"Барселона" решила расстаться с главным тренером команды Эрнесто Вальверде, сообщает AS.

По сведениям издания, 55-летний специалист покинет свой пост по окончании сезона независимо от результатов.

Контракт Вальверде с "сине-гранатовыми" истекает летом 2020 года и клуб не намерен его продлевать.

Возглавит "блауграну", скорее всего, Рональд Куман. Также рассматривается кандидатура Марка ван Боммела.

Вальверде тренирует "Барсу" с 2017 года и выиграл с командой четыре трофея.

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