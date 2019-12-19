Вальверде - лучший тренер года по версии Club World Ranking
Издание Club World Ranking выбрало лучшим главным тренером 2019 года наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде.
Под руководством Вальверде каталонский клуб в уходящем году стал чемпионом Испании, а также дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Второе место занял триумфатор Лиги Чемпионов рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп. На третьей позиции наставник "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо, выигравший с клубом Кубок Либертадорес.
Топ-10 лучших тренеров года по версии Club World Ranking выглядит так:
1. Эрнесто Вальверде ("Барселона")
2. Юрген Клопп ("Ливерпуль")
3. Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт")
4. Маурицио Сарри ("Ювентус")
5. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")
6. Густаво Альфаро ("Бока Хуниорс")
7. Диего Симеоне ("Атлетико")
8. Ренато Гаушо ("Гремио")
9. Жорже Жезус ("Фламенго")
10. Рикардо Ферретти ("Тигрес").
...
42. Сергей Семак ("Зенит")
68. Юрий Семин ("Локомотив")
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9