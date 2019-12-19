Вальверде - лучший тренер года по версии Club World Ranking

Теги эрнесто вальвердеюрген клоппмарсело гальярдоюрий семинсергей семак

Вальверде - лучший тренер года по версии Club World Ranking

Издание Club World Ranking выбрало лучшим главным тренером 2019 года наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Под руководством Вальверде каталонский клуб в уходящем году стал чемпионом Испании, а также дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Второе место занял триумфатор Лиги Чемпионов рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп. На третьей позиции наставник "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо, выигравший с клубом Кубок Либертадорес.

Топ-10 лучших тренеров года по версии Club World Ranking выглядит так:

1. Эрнесто Вальверде ("Барселона")

2. Юрген Клопп ("Ливерпуль")

3. Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт")

4. Маурицио Сарри ("Ювентус")

5. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

6. Густаво Альфаро ("Бока Хуниорс")

7. Диего Симеоне ("Атлетико")

8. Ренато Гаушо ("Гремио")

9. Жорже Жезус ("Фламенго")

10. Рикардо Ферретти ("Тигрес").

...

42. Сергей Семак ("Зенит")

68. Юрий Семин ("Локомотив")

Не пропустите: Вальверде: "Не помню у "Реала" таких явных моментов, как у "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Несколько игроков "Арсенала" задумываются о смене клуба

Несколько игроков "Арсенала" задумываются о смене клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов