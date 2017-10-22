Вальверде: "Луис Суарес для нас бесценен"

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Вальверде: "Луис Суарес для нас бесценен"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде не согласен с критикой в адрес Луиса Суареса.

"Абсолютно не беспокоюсь по поводу Луиса Суареса потому что для нападающего главное - иметь голевые моменты. Он отлично сыграл с "Атлетико" и "Олимпиакосом". Его агрессивность и амбиции в конечном итоге принесут нам пользу. Луис Суарес для нас бесценен. Я не вижу никаких проблем с ним.

Алькасер играет мало, но я прошу его проявить терпение. Денис Суарес еще получит игровую практику, сезон длинный" - приводит слова Вальверде Football Espana.

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