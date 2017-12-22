Вальверде: "Матч против "Реала" не будет определяющим для нас"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала".

" Это Эль Класико не является определяющим матчем для нас. Важным - да, но не определяющим... Мы не являемся фаворитом, это особенные матчи, в которых былые заслуги не играют никакой роли. Кроме того, "Реал" играет дома... Я не думаю, что в этих играх есть фавориты ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан поделился ожиданиями от матча с "Барселоной". | soccernews.ru