Вальверде: "Меня не волнует то, что Суарес не забивает"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о голевой "засухе" ведущего форварда своей команды Луиса Суареса.

" Меня не волнует то, что он не забивает, потому что у него есть для этого возможности, а это и есть важным. Я был бы обеспокоен, если бы у него не было возможностей. В конце концов, он начнет забивать ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" FootMercato.

Напомним, "Барселона" не планирует менять свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru