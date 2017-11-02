Вальверде: "Меня не волнует то, что Суарес не забивает"

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Вальверде: "Меня не волнует то, что Суарес не забивает"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о голевой "засухе" ведущего форварда своей команды Луиса Суареса.

"Меня не волнует то, что он не забивает, потому что у него есть для этого возможности, а это и есть важным. Я был бы обеспокоен, если бы у него не было возможностей. В конце концов, он начнет забивать", - цитирует наставника "сине-гранатовых" FootMercato.

Напомним, "Барселона" не планирует менять свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru

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