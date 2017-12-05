Вальверде: "Месси - бог футбола? Это журналистское клише"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде в очередной раз похвалил ведущего бомбардира своей команды Лионеля Месси.

"Месси - это бог футбола? Это выражение - в большей степени журналистское клише. К тому же, у каждого есть свое собственное мнение, но, конечно же, многие согласны с тем, что Месси - лучшее, что мы видели на футбольном поле", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Райкард назвал Месси богом. | soccernews.ru