Вальверде: "Месси - бог футбола? Это журналистское клише"

Теги барселоналионель мессиэрнесто вальверде

Вальверде: "Месси - бог футбола? Это журналистское клише"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде в очередной раз похвалил ведущего бомбардира своей команды Лионеля Месси.

"Месси - это бог футбола? Это выражение - в большей степени журналистское клише. К тому же, у каждого есть свое собственное мнение, но, конечно же, многие согласны с тем, что Месси - лучшее, что мы видели на футбольном поле", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Райкард назвал Месси богом. | soccernews.ru

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