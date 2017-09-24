Вальверде: "Месси был в порядке"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал характеристику игре ведущему бомбардиру своей команды Лионелю Месси во вчерашнем матче против "Жироны".

"Я думаю, что Месси был в порядке. Это правда, что, когда к игроку приставлен персональный опекун, то он испытывает из-за этого неудобства, но это также можно использовать как преимущество не для футболиста конкретно, а для команды в целом. Я думаю, он был расслаблен из-за сего этого", - цитирует наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Вальверде рассказал о влиянии побед "Атлетико" и "Реала" на игру "Барселоны". | soccernews.ru