Вальверде: "Месси - лучший игрок планеты, получит он "Золотой" мяч или нет - не имеет значения"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о ведущем бомбардире своей команды Лионеле Месси.

"Месси является лучшим игроком в мире для нас и почти для всех болельщиков... Этот факт не зависит от того, получит он "Золотой мяч" или нет, это не имеет значения", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде высказался об адаптации Дембеле. | soccernews.ru