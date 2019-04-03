Вальверде: "Месси - мастер"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высоко отозвался об умении капитана своей команды Лионеля Месси пробивать штрафные удары.

"В матче с "Вильярреалом" штрафной был назначен очень близко к воротам. В прошлый раз Месси пробил прямо над стенкой, а в этот - точно от штанги. Он - мастер", - цитирует Вальверде AS.

Стоит отметить, что в активе 31-летнего Месси уже 29 голов со штрафных в рамках Примеры.

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