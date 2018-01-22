Вальверде: "Месси навсегда останется лучшим в истории"

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Вальверде: "Месси навсегда останется лучшим в истории"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде похвалил форварда своей команды Лионеля Месси.

"Мы должны наслаждаться им. Мы живем в его эру. Я много страдал из-за него, и я знаю, что это такое. Теперь я могу наслаждаться им. Он - событие, за которым нужно следить каждый день, он - лучший игрок сейчас, и навсегда останется им в истории", - цитирует наставника "сине-гранатовых" goal.com.

Напомним, Месси прокомментировал победу над "Бетисом". | soccernews.ru

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