Вальверде: "Месси навсегда останется лучшим в истории"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде похвалил форварда своей команды Лионеля Месси.

"Мы должны наслаждаться им. Мы живем в его эру. Я много страдал из-за него, и я знаю, что это такое. Теперь я могу наслаждаться им. Он - событие, за которым нужно следить каждый день, он - лучший игрок сейчас, и навсегда останется им в истории", - цитирует наставника "сине-гранатовых" goal.com.

Напомним, Месси прокомментировал победу над "Бетисом". | soccernews.ru