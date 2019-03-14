Вальверде: "Месси помешан на Лиге Чемпионов, как и мы все"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромную победу своей команды над "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"До перерыва мы демонстрировали выдающийся футбол, абсолютно доминировали над соперником. "Барселона" могла забивать ещё. Во втором тайме "Лион" стал больше рисковать, им удалось отыграть один гол. У нас были проблемы в сообщении между линиями. Было ощущение, что соперник близок к тому, чтобы сравнять счёт. Мы все помешаны на Лиге Чемпионов, и Лео Месси тоже. Он провёл фантастический матч", - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что после нулевой ничьей во Франции "Барса" дома победила "Лион" со счётом 5:1 и прошла в четвертьфинал ЛЧ.

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