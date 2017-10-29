Вальверде: "Месси способен решить исход матча в любой момент"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру Лионеля Месси в матче с против "Атлетика" (2:0).

"Месси мог забивать еще, если бы не помешала штанга, но он все равно выступил невероятно. Лионель способен решить исход матча в любой момент. Это был эффектный гол. У нас играет лучший футболист в мире. Мы счастливчики!

"Атлетик" доставил нам много проблем. А сложные матчи заканчивать победой особенно важно" - приводит слова Вальверде Goal.com.

Читайте также: Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком". | http://soccernews.ru