Вальверде: "Месси умеет придумать гол буквально из ничего"

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Вальверде: "Месси умеет придумать гол буквально из ничего"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде восхищен игрой нападающего команды Лионеля Месси в в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Валенсии" (1:0). 

"Когда Месси получает мяч, то от него всегда ожидаешь чего-то особенного. Он сумел выполнить передачу из очень неудобной позиции и мы забили гол. Месси умеет придумать гол буквально из ничего. Следить за его игрой очень приятно", - цитирует Вальверде ESPN.

А этом сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 33 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.

Не пропустите: Вальверде: "Валенсия" хорошо защищалась". | http://soccernews.ru

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