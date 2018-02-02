Вальверде: "Месси умеет придумать гол буквально из ничего"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде восхищен игрой нападающего команды Лионеля Месси в в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Валенсии" (1:0).

"Когда Месси получает мяч, то от него всегда ожидаешь чего-то особенного. Он сумел выполнить передачу из очень неудобной позиции и мы забили гол. Месси умеет придумать гол буквально из ничего. Следить за его игрой очень приятно", - цитирует Вальверде ESPN.

А этом сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 33 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.

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