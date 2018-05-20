Вальверде: "Мне не нужна огромная команда"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился планами на трансферное окно.

"Мы должны усилить некоторые позиции, но не переделывать всю команду. Мне не нужна огромная команда, плюс у нас есть молодежный состав. "Барселона" выиграла Примеру и кубок благодаря прочной основе из футболистов, которым мы доверяем, поэтому нам нужны только небольшие изменения.

Мы не собираемся искать второго Иньесту. Такого футболиста просто не найти. У нас есть такие игроки, как Аленья, Денис Суарес и Коутиньо, они могут помочь нам в атаке" - приводит слова Вальверде Marca.

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