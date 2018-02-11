Вальверде: "Многие команды хотят иметь в своем составе Луиса Суареса, он - лучший форвард мира"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде похвалил форварда своей команды Луиса Суареса.

"Для нас он - лучший форвард планеты, потому что он играет за нас, а наши игроки - всегда лучшие. У меня нет другого мнения на этот счет. Он - нападающий, которого хотят иметь в своих рядах многие клубы. Мы счастливы иметь его в команде", - цитирует наставника "сине-гранатовых" goal.com.

Напомним, Вальверде попросил поддержки у болельщиков. | soccernews.ru