Вальверде: "Многие команды хотят иметь в своем составе Луиса Суареса, он - лучший форвард мира"

Теги барселонаэрнесто вальверделуис суарес

Вальверде: "Многие команды хотят иметь в своем составе Луиса Суареса, он - лучший форвард мира"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде похвалил форварда своей команды Луиса Суареса.

"Для нас он - лучший форвард планеты, потому что он играет за нас, а наши игроки - всегда лучшие. У меня нет другого мнения на этот счет. Он - нападающий, которого хотят иметь в своих рядах многие клубы. Мы счастливы иметь его в команде", - цитирует наставника "сине-гранатовых" goal.com.

Напомним, Вальверде попросил поддержки у болельщиков. | soccernews.ru

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